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بشار .. مرضى يحولون نحو مستشفيات الشمال لضعف الخدمات الصحية

أخبار الجزائر
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بشار .. مرضى يحولون نحو مستشفيات الشمال لضعف الخدمات الصحية
بقلم ر. مخازني

يضطر المرضى بولاية بشار، التنقل خارج الولاية بحثا عن العلاج، نظراُ لضعف الخدمات الصحية المقدمة.

حيث يرى المسؤولون أن ضعف الإمكانيات، هو سبب ضعف الخدمات الصحية بالولاية.

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