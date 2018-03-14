بشار .. مرضى يحولون نحو مستشفيات الشمال لضعف الخدمات الصحية

يضطر المرضى بولاية بشار، التنقل خارج الولاية بحثا عن العلاج، نظراُ لضعف الخدمات الصحية المقدمة.

حيث يرى المسؤولون أن ضعف الإمكانيات، هو سبب ضعف الخدمات الصحية بالولاية.