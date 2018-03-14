بشار .. مرضى يحولون نحو مستشفيات الشمال لضعف الخدمات الصحية

حيث يرى المسؤولون أن ضعف الإمكانيات، هو سبب ضعف الخدمات الصحية بالولاية.
استدعت مصالح الشرطة بالبيض 4 أساتذة ومدير المركز الجامعي للتحقيق في قضية تزوير بنتائج مسابقة الدكتوراه تخصص قانون.
وتم فتح الملف على خلفية شكوى تقدم بها…
يضطر المرضى بولاية بشار، التنقل خارج الولاية بحثا عن العلاج، نظراُ لضعف الخدمات الصحية المقدمة.
حيث يرى المسؤولون أن ضعف الإمكانيات، هو سبب ضعف الخدمات الصحية…
تعيش المناطق السياحية الدينية بولاية بسكرة، التهديد بالإندثار نتيجة الإهمال والتهميش التام للسلطات المحلية للمرافق السياحية.
بالرغم، من إنطلاق فعاليات الملتقى الدولي لسياحة الدينية في طبعةجديدة،…
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