قناة النهار بشار / مستشفى 120 سرير بلعبادلة تأخُر في الإنجاز منذ 16 سنة بقلم قناة النهار نشر في 04 فيفري 2023 - 10:12 صحة شارك غرِّد أرسل 71 0 بشار / مستشفى 120 سرير بلعبادلة تأخُر في الإنجاز منذ 16 سنة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9PIdo اقرأ أيضا تساقط الثلوج يصنع الحدث😍😍جزائريون يوثّقون اللحظات في مختلف المناطق قناة النهار 24 جانفي فاسألوا :تحريم البيع على بيع أخيه قناة النهار 01 فيفري سعيدة : عائلة الخالة خيرة تعيش داخل مقبرة مند 36 سنة قناة النهار 29 جانفي الناخب الوطني جمال بلماضي حاضر في آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني المحلي قناة النهار 03 فيفري معسكر: إرتفاع أسعار البصل.. بين ضعف الانتاج والمضاربة في تسويقيه قناة النهار 31 جانفي "طالع هابط: السكن في عين تمونشت والبليدة .." كلش حابس وضاربين النح قناة النهار 19 جانفي "موتسيبي : هذه الشان الأكثر نجاحا منذ نشأتها"جماهيريا و تلفزيونيا قناة النهار 04 فيفري شاهد الأجواء الرائعة التي صنعتها العائلات الجزائرية في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة قناة النهار 15 جانفي بن قرينة : لاحظت هذه الأيام موجة منسقة للطـ.ـعن في مؤسسات الدولة من مأجورين للمـ.ـخزن قناة النهار 21 جانفي "الرئيس تبون: الولاة محميون واليوم الناس كلها إبتعدت عن الأخطاء المقصودة قناة النهار 19 جانفي