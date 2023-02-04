إعــــلانات
قناة النهار

بشار / مستشفى 120 سرير بلعبادلة تأخُر في الإنجاز منذ 16 سنة

بقلم قناة النهار
بشار / مستشفى 120 سرير بلعبادلة تأخُر في الإنجاز منذ 16 سنة
صحة
  • 71
  • 0

بشار / مستشفى 120 سرير بلعبادلة تأخُر في الإنجاز منذ 16 سنة

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/9PIdo
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر