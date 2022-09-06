بشار.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين باختناق إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين باختناق، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهم داخل بالوعة خاصة بالصرف صحي ببشار.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الضحايا الأربعة (4) وجدوا مختنقين داخل البالوعة جراء عملية الصيانة والأشغال، حيث يفوق عمق القناة 4 أمتار و عرضها تقريباً 1 م.

كما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج 3 ضحايا وهم على قيد الحياة، أين قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان، قبل نقلهم للمصلحة الإستعجالية بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أما الضحية الرابع البالغ من العمر 31 سنة فقد تم إخراجه مختنق وفاقد للوعي بعد ان سقط هو الأول داخل القناة، ونقله إلى المستشفى أين لفظ أنفاسه الآخيرة هناك.