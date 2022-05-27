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بشار: نجية وفاطمة الزهراء.. طالبتان تخترعان جهاز مغسل أتوماتيكي لفائدة المرضى

بقلم النهار أونلاين
بشار: نجية وفاطمة الزهراء.. طالبتان تخترعان جهاز مغسل أتوماتيكي لفائدة المرضى
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