قناة النهار بشار: نجية وفاطمة الزهراء.. طالبتان تخترعان جهاز مغسل أتوماتيكي لفائدة المرضى بقلم النهار أونلاين نشر في 27 ماي 2022 - 22:52 شارك غرِّد أرسل 65 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/ADbFO اقرأ أيضا الشيخ النوي: ماشي ساهل تكون وزير السكن.. طارق بلعريبي راه قايم بالواجب من وهران للدويرة قناة النهار 12 ماي أجواء مشمسة ومستقرة.. طقس الإثنين 16 ماي 2022 قناة النهار 16 ماي "أبو عصام يمازح على المباشر .."رما عليهم الماء قناة النهار 12 ماي فيض الروح: الصحبة الصالحة طريق للجنة قناة النهار 13 ماي طقس الخميس.. حرارة تصل إلى 42 درجة الوطني 12 ماي جزائريون: أمينة.. لن أتخلى عن ممارسة رياضة الأجسام قناة النهار 23 ماي برنامج "Toutes Options": أسعار السيارات المستعملة بسوق بوقرة لهذا الاسبوع قناة النهار 15 ماي بعد بث قناة النهار نداء حميد .. الصيدلية المركزية تتكفل بعملية والدته قناة النهار 15 ماي "وزير السياحة :" ماعنديش شكارة نمشي بيها و نساربي قناة النهار 24 ماي الطيب زيتوني: الدعم سيوجه لمستحقيه وإعادة تنظيمه يلزمه آليات قناة النهار 23 ماي