بشار: نقل جثتين في حالة متقدمة من التعفن

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية بشار من أجل نقل جثتين في حالة متقدمة من التعفن.

تلقى مركز التنسيق العملي لهيئة الحماية المدنية بشار في تمام الساعة 20سا و43د أمس بلاغ. من أجل عملية إجلاء جثة ضحيتين وجدا متوفيين داخل منزل. وذلك بالسكنات الإجتماعية حي 900 مسكن التي بقرب سكنات عدل، بلدية بشار.

بعد توجه أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مدعمة بوحدة الدبدابة لعين المكان. تبين أن الضحيتين رجل يبلغ من العمر 30 سنة وإمرأة 35 سنة في حالة متقدمة من التعفن، تم نقلهم لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى من طرف ذات المصالح، وذلك بحضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية.