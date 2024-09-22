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بشار.. هذه الطرقات مقطوعة بسبب السيول

بقلم نادية بن طاهر
بشار.. هذه الطرقات مقطوعة بسبب السيول
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حذّرت مديرية الحماية المدنية بولاية بشار، من جريان بعض الأودية والشعاب ببعض مناطق الولاية، ما أدى لصعوبة وقطع حركة المرور خارج المناطق الحضرية.

وحسب بيان للمديرية، فإن الطريق الوطني رقم 06 بين مشرع هواري بومدين بدائرة العبادلة وبني عباس مقطوع. جراء إرتفاع منسوب المياه وإهتراء الطريق.

وأشار البيان، إلى أن الطريق قد تُفتح بعد انخفاض منسوب مياه الأمطار إذا شهدت المناطق استقرارا في الأحوال الجوية.

ودعت المديرية، مستعملي الطريق أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الطرق المغلقة. سواءً مشياً على الأقدام، أو بالمركبات أو الدراجات النارية.

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