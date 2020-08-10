بشار: هذه قائمة المساجد التي ستفتح أمام المصلين السبت المقبل
أفرجت مديرية الشؤون الدينية لولاية بشار عن قائمة المساجد التي تتسع لـ 1000 مصلي تحسبا لإفتتاحها يوم السبت المقبل تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=867856
-
أفرجت مديرية الشؤون الدينية لولاية بشار عن قائمة المساجد التي تتسع لـ 1000 مصلي تحسبا لإفتتاحها يوم السبت المقبل تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية.
-
تمكن أمن ولاية سكيكدة، من توقيف عصابة إجرامية، تنشط بإقليم القل وضواحيها.
وتم توقيف 3 اشخاص، وحجز ربع كيلوغرام من الكيف المعالج، وأقراص مهلوسة، وسكاكين.
كما أسفرت…
-
سيتمكن مهنيي الصيد البحري بميناء الجزائر العاصمة من إستئناف نشاطهم إبتداء من عشية يوم غد الثلاثاء.
أعلمت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر، اليوم الإثنين…
التعليقات (0)