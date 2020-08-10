بشار: هذه قائمة المساجد التي ستفتح أمام المصلين السبت المقبل

أخبار الجزائر
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بشار: هذه قائمة المساجد التي ستفتح أمام المصلين السبت المقبل
بقلم مهدي بوشتة

أفرجت مديرية الشؤون الدينية لولاية بشار عن قائمة المساجد التي تتسع لـ 1000 مصلي تحسبا لإفتتاحها يوم السبت المقبل تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية.


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