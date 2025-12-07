بشار.. وزيرا الداخلية والصحة يحضران تشييع جنازة عدد من ضحايا حادث بني عباس

حضر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزير الصحة، البروفيسور محمد الصديق آيت مسعودان،بعد صلاة العصر اليوم الأحد ببشار، مراسم تشييع جنازة عدد من ضحايا حادث المرور الذي وقع بمنطقة تبلبالة بولاية بني عباس.

وحضر عضوا الحكومة، بمقبرة سيدي البشير ببشار، تشييع جنازة 6 من ضحايا هذا الحادث. وكانا قد وقفا في وقت سابق على ظروف وتدابير التكفل بالجرحى جراء هذا الحادث المأساوي. على مستوى المستشفيين المدني والعسكري لبشار، وكذا مستشفى تبلبالة (424 كلم جنوبي بني عباس).

وجرت مراسم تشييع الجنازة بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية، إضافة إلى جمع غفير من المواطنين.

وإثر هذا المصاب الجلل، قدم الوزيران تعازيهما الخالصة لعائلات الضحايا، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وبتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزير الصحة، البروفيسور محمد الصديق آيت مسعودان، مساء أمس السبت إلى بشار، للوقوف على ظروف التكفل الطبي بضحايا هذا الحادث المروري على مستوى المؤسسات الاستشفائية بولايتي بشار وبني عباس.

للتذكير، تسبب الحادث الذي وقع أمس السبت على مستوى الطريق الوطني رقم 50 ببلدية تبلبالة (ولاية بني عباس) في وفاة 14 شخصا وإصابة 35 آخرين بجروح، حسب مصالح الدرك الوطني.