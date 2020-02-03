بشار: وضع حد لعصابة إجرامية اعتدت على سائق سيارة أجرة وسرقت مركبته

تمكنت قوات الشرطة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية بشار، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مكونة من 3 أشخاص في العقد الثاني من العمر.

وقامت العصابة بسرقة مركبة سياحية مستغلة كسيارة أجرة، بعد الاعتداء على مالكها بواسطة أسلحة بيضاء.

وقائع القضية تعود لتسجيل شكوى سائق سيارة أجرة مفادها تعرضه لسرقة مركبته تحت طائلة الاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء من طرف 03 مشتبه فيهم، وهذا في حدود الرابعة والنصف صباحا، بعد أن تقدموا منه بصفتهم زبائن.

مباشرة بعد تلقي الشكوى، باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها عن المركبة المسروقة بالتنسيق مع أمن الحواضر: 3، 5 والثامن.

ومكنت في ظرف وجيز وبنفس اليوم، من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه، مع استرجاع المركبة محل السرقة وهذا بموجب إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

كما تم استرجاع لوحة ترقيم خاصة بالمركبة والتي نُزِعت من طرف المشتبه فيهم قصد التمويه.

التحري مع المشتبه فيه الموقوف، مكن من تحديد هوية شريكيه في الفعل الإجرامي، تم توقيفهما مع استرجاع الوسائل المستعملة في ارتكاب الفعل الإجرامي وهذا بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، والمتمثلة في: قفازات جلدية، سلاح أبيض (خنجر) وشاش مستعمل في التمويه.

بموجب ملف إجراء قضائي تحت وصف تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة مع استعمال العنف بواسطة سلاح أبيض (خنجر) مع حمل أسلحة بيضاء ظاهرة بتوافر ظروف التعدد، الليل والعنف، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.