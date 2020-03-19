بشار: وضع حد لنشاط عشريني مختص في سرقة المحلات

تمكنت قوات الشرطة ببشار من وضع حد لنشاط مشتبه فيه في العقد الثاني من العمر، مختص في سرقة المحلات بالمدينة.

وقائع القضية تعود لتسجيل فرقة الشرطة القضائية 5، لثلاث قضايا سرقات استهدفت محالا تجارية، خلال الأيام الماضية.

وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح تحرياتها في القضية، أين أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأثناء التحقيق مع المشتبه به إعترف بالتهم المنسوب إليه والمتمثلة في قضيتي سرقة وقضية محاولة سرقة.

تمَّ تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحاله لجلسة المثول الفوري.