بشار: وضع حد لنشاط مروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية

تمكن عناصر الشرطة القضائية ببشار في قضيتين منفصلتين، من وضع حد لنشاط مروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجز كمية معتبرة.

القضية الأولى تعود وقائعها لاستغلال معلومات تفيد بإقدام مشتبه فيهما بترويج بحي 800 مسكن في حدود الثانية والنصف صباحا.

أين أسفرت العملي عن توقيف المشتبه فيهما بعين المكان، أين ضبط بحوزتهما كمية من المخدرات (كيف معالج.

وخلال العملية تمت حجز 58.41 غراما، من الكيف ومبلغ مالي قدره 420 دج.

احد المشتبه فيهما الموقوفين حاول أن يضلل التحريات بشأن القضية من خلال إدلائه بإسم مغاير لاسمه الأصلي.

وهو الأمر الذي بينته التحريات التقنية من خلال استعمال نظام التعرف الآلي على البصمات AFIS.

ليتم إعداد ملف إجراء قضائي موازي ضده بشأن قضية انتحال اسم الغير .

تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

اما القضية الثانية وعلى إثر استغلال معلومات تفيد بقيام مشتبه فيه في العقد الثالث من العمر، بترويج المؤثرات العقلية على مستوى حي الإنارة.

لتباشر ذات المصالح التحريات التي اسفرت عن توقيف المشتبه فيه في حدود العاشرة والنصف ليلا، بذات الحي.

المشتبه فيه كان مخترقا إجراء الحجر الجزئي لممارسة نشاطه الإجرامي.

أين ضبط بحوزة المشتبه فيه على كمية 20 قرصا من الأقراص المهلوسة نوع برومازيبام 6 ملغ.

كما تم ضبط في نفس العلمية على قطعة من المخدرات بوزن2.23 غراما.ومبلغ مالي:2000دج،

قُدِّم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.