بشار: وضع حد لنشاط مروِّج للمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ببشار من وضع حد لنشاط مروج للمؤثرات العقلية مع حجز كمية معتبرة من الاقراص.

القضية تعود لاستغلال معلومات تفيد بوجود مشتبه فيه في العقد الثاني من العمر، يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى المنطقة الزرقاء.

أين أسفرت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بحوزته25 قرصا من مادة ريفوتريل 05 ملغ وليريكا 300 ملغ، وكذامبلغ مالي قدربـ 10300 دج

كما تم االعثور ببحوزة المشتبه فيه مقص صغير مخصص لتهيئة الأقراص المهلوسة قصد بيعها، وصاعق كهربائي عالي التوتر.

وعقب تفتيش منزله تم العثور على 147 قرصا، من نوعي ريفوتريل بتركيزي 02 ملغ و05 ملغ وليريكا 300 ملغ.

وتم تقديم المشتيه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.