بشار: وضع حد لنشاط مسبوقين قضائيا تورطا في عديد الجرائم

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري 8 ببشار، من وضع حد لنشاط مشتبه فيهما مسبوقَيْن قضائيا، ارتكبا عديد الأفعال الإجرامية.

العملية تمت بعد تسجيل المصلحة لشكاوى عديدة من طرف مواطنين، مفادها وقوعهم ضحايا لشخصين مسبوقين قضائيا.

وعليه، تم إعداد خطة محكمة لترصد المشتبه فيهما وتوقيفهما، وهي العملية التي كللت بالنجاح، أين تم توقيفهما للتحري معهما بشأن الشكاوى المرفوعة ضدهما.

ويتعلق الأمر بمسبوقَيْن قضائيا، يبلغان 26 سنة، مع ضبط وحجز سلاح ابيض سكين كان بحوزة احدهما.

كما مكنت العملية من استرجاع مسروقات تمثلت في: مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 10 ملايين سنتيم، وقارورتي غاز بوتان.

وتمثلت القضايا التي تورط فيها المشتبه فيهما في تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد تحت طائلة التهديد باستعمال سلاح أبيض، السرقة من داخل مسكن، محاولة السرقة من داخل مسكن مع التحطيم العمدي لملك الغير، خيانة الأمانة، محاولة اقتحام مسكن والتهديد اللفظي والسب.

وتم إنجاز ملف إجراء قضائي منفصل في حق أحد المشتبه فيهما الذي عثر بحوزته على سلاح أبيض سكين، من الصنف 6 دون مبرر شرعي.

وبعد استيفاء إجراءات التحري في قضايا الحال، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحال ملفات القضايا إلى جلسة المثول الفوري.

وصدر في حق أحد المشتبه فيهما حكما بالحبس لثلاثة سنوات وخمس أشهر، في حين صدر في حق المشتبه فيه الآخر، أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.