بشار: وفاة شخصين في اصطدام ببن سيارتين

لقي شخصين حتفهما اليوم الخميس، في حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين بولاية بشار.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت صبيحة هذا اليوم وفي حدود الساعة 7 سـا و 17 د فرق الإسعـاف والإنقـاد بوحدة الحماية المدنيـة حماقير لبلاغ عن حادث مرور مميت.

و تمثل الحادث في إصطدام عنيف وقع ببن سيارتين من نفس النوع طويوطا هيليكس، بالطريق الوطني رقم 50 RN بإتجاه ولاية تندوف منطقة العقلة، ولاية بشـار.

كما أضاف البيان أن الحادث أسفر عن وفاة السائقين في عين المكان تتراوح أعمارهم بين 36 و 57 سنة تم نقلهما من طرف الحماية المدنيـة.

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