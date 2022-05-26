بشار: وفاة شخصين في اصطدام ببن سيارتين
لقي شخصين حتفهما اليوم الخميس، في حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين بولاية بشار.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت صبيحة هذا اليوم وفي حدود الساعة 7 سـا و 17 د فرق الإسعـاف والإنقـاد بوحدة الحماية المدنيـة حماقير لبلاغ عن حادث مرور مميت.
و تمثل الحادث في إصطدام عنيف وقع ببن سيارتين من نفس النوع طويوطا هيليكس، بالطريق الوطني رقم 50 RN بإتجاه ولاية تندوف منطقة العقلة، ولاية بشـار.
كما أضاف البيان أن الحادث أسفر عن وفاة السائقين في عين المكان تتراوح أعمارهم بين 36 و 57 سنة تم نقلهما من طرف الحماية المدنيـة.
طالع ايضا:
بشار..طالبتان تخترعان جهاز لغسل اليدين خاص بالمرضى في المستشفيات
بشار..طالبتان تخترعان جهاز لغسل اليدين خاص بالمرضى في المستشفيات
كما قامت طالبتان تخصص إلكثرونيك (ليسانس) بجامعة الطاهري محمد ببشار، بإختراع جهاز غسل اليدين أتوماتيكي خاص بالمرضى بالمستشفيات.
ومن وظائف هذا الجهاز، غسل اليدين أوتوماتيكيا للمرضى بالماء والصابون بحركة تمرير اليدين بجانب الجهاز فقط.
وجاء هذا الإبتكار في إطار تكوين طلبة ليسانس تخصص إلكثرونيك بجامعة الطاهري محمد ببشار من تأطير الدكتور حيداس محمد والدكتورة كراش سمية.
كما تسعى الطالبتين، الى تسجيل براءة الاختراع لهذا العمل المنجز بمخبر جامعة بشار ،
على غرار عديد الابتكارات والاختراعات التي برع فيها طلبة جامعة بشار وفي عديد المجالات والتخصصات.
وكان والي بشار محمد السعيد بن قامو، اليوم الأحد، قد قام بإستقبال الطالبتين بلحسين نجية غزلان وتليجي فاطمة الزهراء
اللذان اخترعا هذا الجهاز في إطار تشجيعه وإهتمامه بالموهب والطاقات المبدعة بولاية بشار.
النعامة: إنحراف قطار لنقل المسافرين على متنه 300 راكب
كما إنحرف قطار المسافرين الليلي عن خط السكة الحديدية. مخلفا هلع لدى المسافرين بقرية بقرن بلدية البيوض ولاية النعامة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم تسجيل إنحراف القاطرة الأمامية للقطار المتوجه من وهران الى ولاية بشار على متنه 300 راكب.
صبيحة اليوم بمنطقة بقرية بوقرن بالنقطة الكيلومترية 50 كلم عن بلدية البيوض. وتعود أسباب الحادث إلى تراكم الرمال جراء الزوابع الرملية التي باتت تغطي خط السكة الحديدية.