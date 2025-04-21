بشار.. وفاة طبيب وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية في اصطدام سيارة إسعاف بشاحنة

تعرضت سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية لولاية سعيدة، مساء اليوم، إلى حادث مرور ببلدية بني ونيف، أثناء مهمة ميدانية نحو ولاية بشار.

وتمثّل الحادث في انحراف سيارة إسعاف واصطدامها بشاحنة لنقل العتاد. وأسفر عن وفاة الطبيب الرائد خداوي الشيخ، (55 سنة وأب لطفلين) بعد وصوله إلى المستشفى.

كما خلّف الحادث إصابة 3 أعوان آخرين بجروح، أحدهم في حالة حرجة.

وإثر هذا الحادث الأليم، تقدّم المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، بأخلص عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة شهيد الواجب المهني. راجياً من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما يتمنى المدير العام الشفاء العاجل للمصابين، سائلاً الله أن يمنّ عليهم بالسلامة والعافية.