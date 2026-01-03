بشار.. وفاة كهل وتسمم امرأة بالغاز المنبعث من المدفأة بحي غراسة

لقي شخص حتفه فيما أصيب آخر بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي غراسة، ببلدية ودائرة بشار.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 16:40 من أجل إسعاف شخصين تعرضا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. وهذا على مستوى حي غراسة، بلدية ودائرة بشار

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 47 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة امرأة تبلغ من العمر 33 سنة، كانت تعاني من ضيق في التنفس، تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي.