بشار: وفاة 4 أشخاص في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع في الصباح الباكر من اليوم الأحد، في وفاة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بشاحنة في ولاية بشار.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد إستجابت فرق الإنقاد والإسعاف بوحدة الحماية المدنية لولاية بشار. بعد بلاغ عن حادث مرور اليوم الأحد، وقع على الساعة الثانية صباحا و43د. كما تمثل الحادث في اصطدام سيارة لنقل المواشي جياكا بسيارة بيجو 505. بالمخرج الجنوبي لمدينة بشار، بلدية بشار.

وأضاف البيان، أن الحادث أسفر عن وفاة 04 أشخاص بعين المكان كانوا على متن السيارة بيجو 505. كما تم نقل الضحايا من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.

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بشار: إصابة 10 جزائريين و7 أجانب في انقلاب حافلة

أصيب 17 شخصا بينهم 10 جزائريين و7 أجانب في حادث انقلاب حافلة نتيجة إصطدامها بجرارة زراعية. خرجت من أحد المزارع المحادية للطريق. ‏وقد استجابت فرق الإنقاذ والإسعـاف بوحدة الحماية المدنية بشار مدعمة بمركز الدبدابة. لبلاغ عن حادث مرور وقع اليوم الاثنين على الساعة 07سـا و51د. إثر إنقلاب حافلة نتيجة اصطدامها بجرارة زراعية خرجت من أحد المزارع المحادية للطريق. وحسب بيان الحماية المدنية، فقد وقع الحادث بالطريق المؤدي إلى محور دوران ط/الوزن الثقيل بلدية بشار ونتج عن هذا الحادث تعرض 17 ضحية لجروح وإصابات متفاوتة الخطورة من جنسيات مختلفة. منهم 07 أجانب و 10 جزائريين و08 من جنس أنثى و09 ذكور. قدمت لهم الإسعافات اللازمة ثم نقلوا إلى المستشفى. المسيلة..وفاة 3 اشخاص وإصابة 2 اخرين في حادث مرور ببن سرور

شهد الطريق الوطني رقم 46 في شطره الرابط بين ولتام وبن سرور، عشية اليوم، حادث مرور خطير خلف وفاة 3 اشخاص و إصابة 2 اخرين بجروح. الحادث وحسب معلومات للنهار اونلاين وقع إثر انحراف وانقلاب سيارة في منطقة الزهاني. و تدخلت وحدة الحماية المدنية ببن سرور من اجل اسعاف الجرحى و نقل الضحايا الى مستشفى بوسعادة. هذا وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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