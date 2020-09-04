بشار: 3 سنوات حبسا نافذا لمروّج المؤثرات العقلية

أوقف أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل، مشتبها فيه في العقد الثالث من العمر، في قضية حيازة المؤثرات العقلية وسلاح أبيض.

وقائع القضية تعود لورود معلومات تفيد بوجود مشتبه فيه، يستغل محله التجاري لبيع العطور ومواد التجميل، لغرض ترويج المخدرات.

وتم التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، وأصدار إذن بتفتيش المحل التجاري محل القضية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد مكنت العملية من توقيف المشتبه فيه.

وكللت عملية تفتيش المحل التجاري، من حجز 50 قرصا من أنواع مختلفة من المؤثرات العقلية، من بينها 30 قرصا من دواء البريقابالين.

بعد استيفاء إجراءات التحري في القضية، تم إنجاز ملف قضائي ضد المتهم.

وقدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحاله لجلسة المثول الفوري.

وأصدر في حقه أمرا بالحبس لثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها:50.000 دينار.