بشار.. حجز أزيد من 18 كيلوغراماً من الكيف المعالج وتوقيف 3 أشخاص

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة تاغيت ببشار، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مع حجز 18 كيلوغراماً و449 غراماً من الكيف المعالج.

العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بعزم مجموعة إجرامية، مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، على عقد صفقة بيع كمية من المخدرات على مستوى أحد البساتين بقطاع اختصاص أمن الدائرة، باستغلال مركبة سياحية.

استغلالا للمعلومة الواردة، تم إعداد خطة أمنية باتخاذ الإجراءات القانونية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم. ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة. ضبط وحجز كمية من المخدرات يقدّر وزنها الإجمالي بـ 18 كيلوغراماً و449 غراماً من الكيف المعالج. تم ضبطها داخل المركبة محل الشبهة التي كان يستغلها أفراد الشبكة في نقل هذه السموم.

ليتم حجزها وتحويل المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة ، وفتح تحقيق في مجريات القضية.