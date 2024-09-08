بشار الأسد: الفوز المستحق للرئيس تبون دليل على ثقة الشعب الجزائري فيه

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة ثانية.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية أكد الرئيس السوري بشار الأسد في رسالة بعثها للرئيس تبون بأن الفوز المستحق للرئيس، دليل على ثقة الشعب الجزائري فيه، وفي حكمته ومقاربته للأحداث الخطيرة، التي تعصف بالعالم.

كما تمنى بشار الأسد لشقيقه رئيس الجمهورية التوفيق والسداد في مهامه، مبدياً عزيمته على تطوير العمل الثنائي بين البلدين الشقيقين.