بشار.. BRI تطيح بشبكة دولية للتهريب والمتاجرة في المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بشار من وضع حد لشبكة إجرامية دولية تنشط في مجال التهريب والمتاجرة في المؤثرات العقلية.

العملية مكّنت من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، مع ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، والمقدرة بـ 35.220 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ. بالإضافة إلى حجز مركبة سياحية كان يستعملها أفراد الشبكة في التنقل ونقل هذه السموم.

وقائع القضية تعود لمعلومات وردت إلى عناصر الفرقة تفيد بقيام شخص مشبوه بنقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية. استغلالا للمعلومة، تم إعداد خطة محكمة مكّنت من توقيف المشتبه فيه على متن مركبة سياحية. وبعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق تم ضبط وحجز، بالصندوق الخلقي للمركبة، كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ، يقدر عددها الإجمالي بـ 13.320 كبسولة.

مواصلةً للتحقيق، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه، حيث أسفرت العملية على ضبط وحجز شحنة ثانية من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ، يقدر عددها الإجمالي بـ 21900 كبسولة. ومبلغ مالي من عائدات البيع يقدر بـ 4.357.000 دج، وسلاحان أبيضان (سيف) من الحجم الكبير.

ومكّن التحقيق مع الموقوف من كشف هوية شريكيه في العملية، اللذين تم توقيفهما مع تفتيش مسكنيهما، حيث تم حجز مبلغ مالي بالإضافة إلى 16 قرصاً مهلوساً من نوع إكستازي.

وأسفرت التحريات التقنية، تمكنت الفرقة ذاتها من الكشف عن باقي أفراد الشبكة، ويتعلق الأمر برعيّتين أجنبّيتين في حالة فرار.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الاختصاص، ليصدر في حقهم أمر إيداع.