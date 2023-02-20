بشدة 6.4 و5.8 درجات.. زلزالان متتاليان يضربان جنوبي تركيا

ضرب زلزالان جديدان بلغت شدتها، 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريشتر، مساء اليوم، ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.

وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريشتر ومركزه قضاء “دفنه” في ولاية هاتاي.

كما أشارت الى ان هذا الزلزال وقع في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومترا.

وذكرت أن الزلزال الثاني، وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريشتر في قضاء صمنداغ بهتاي. حيث وقع على عمق 7 كيلومترات.