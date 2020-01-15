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بشرايا بيون رئيسا للحكومة الجديدة للجمهورية العربية الصحراوية

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بشرايا بيون رئيسا للحكومة الجديدة للجمهورية العربية الصحراوية
بقلم مصطفى.ق

اصدر الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي مرسوما رئاسيا عين بموجبه الحكومة الجديدة، حسب بيان للرئاسة الصحراوية.

ويترأس الحكومة الجديدة الوزير الأول بشرايا بيون، فيما تم إسناد وزارة الداخلية للمصطفى محمد عالي سيد البشير، وتعيين  محمد سالم السالك، وزير الشؤون الخارجية.

كما اصدر الرئيس الصحراوي مرسوما ثانيا يتضمن تسمية الولاة.

وتم اليوم استلام المهام بين محمد الولي اعكيك  الذي كان يشغل منصب الوزير الأول، والوزير الأول الجديد بشرايا حمودي بيون الذي كان يشغل منصب وزير التعليم والتربية.


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