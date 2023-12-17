بشرط.. الإعفاء من عقوبات تحصيل الديون الجبائية التي تزيد عن 4 سنوات

كشفت المديرية العامة للضرائب، أن الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين لديهم ديون يعود تاريخها لأزيد من أربع سنوات معفيون من عقوبات التحصيل. في حالة دفع المبلغ الأساسي من الديون قبل يوم 31 ديسمبر 2024 كأقصى تقدير.

وحسب بيان للمديرية، فإن هطا الإجراء يأتي تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. مضيفا أن الديون الجبائية المعنية هي تلك التي كان تاريخ تحصيلها قبل 01 جانفي 2020. ويتعلق الأمر بالديون المتكونة من ضرائب و رسوم خاصة بالجباية العادية و الجباية المنجمية و البيئية. بما فيها تصريحات “ج 50” غير المتبوعة بالدفع، و الرسوم شبه الضريبية و كذا الغرامات القضائية.

وأوضح البيان، أن الأشخاص الراغبين في الإستفادة من هذا الإجراء مدعوون إلى التقرب من قباضة الضرائب المنتمين إليها. من أجل إيداع طلب حسب النموذج القابل للتحميل من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب أو عبر ورق عادي.