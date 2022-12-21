بشرط غريب.. ماسك يعلن عزمه التنحي عن رئاسة “تويتر”

أعلن إيلون ماسك، أنه سيتخلى عن رئاسة “تويتر” بشرط عثوره على”شخص مجنون بما فيه الكفاية” للحلول محله. مشيرا إلى أنه سيتولى عندئذا إدارة “فرق البرمجيات والخوادم” في المنصة.

كما أوضح ماسك في تغريدة رسمية له، “سأستقيل من منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن أجد شخصا غبي بما فيه الكفاية لتولي الوظيفة!”. وهذا بعد ما أسفرت عنه نتائج الاستفتاء الذي أطلقه ماسك على حسابه في التويتر. أين أيدت فيه غالبية مستخدمي “تويتر” تنحيه عن منصبه في مجموعة التواصل العملاقة.

وأثار المدير التنفيذي لتويتر الذي يرأس خصوصا شركة “تيسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، جدلا واسعا منذ أن استحوذ على منصة “تويتر” في أكتوبر. وهذا مقابل 44 مليار دولار.

ومنذ استحواذه على “تويتر”، فصل نصف كبار الموظفين في الشركة وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضللة بشأن “كوفيد-19.”

كما جمد ماسك حسابات بعض الصحافيين ومنع الترويج عبر “تويتر” لمنصات اجتماعية منافسة، قبل أن يعود عن ذلك. وأثارت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صناع القرارات السياسية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وسبق للمفوضية الأوروبية أن حذرت المعني من أن الاتّحاد الأوروبي قد يفرض “عقوبات” عليه بسبب التهديد الذي يشكله لحرية الإعلام.

وتعرض المدير التنفيذي لشركة تسلا والمالك الجديد لشركة “تويتر” إلى عدة إنتقادات منذ استحواذه على المنصة. كما أثار تعليق تويتر غير المسبوق لحسابات خمسة صحافيين على الأقل. بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجوده مالك الموقع رد فعل سريعا من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحافية في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة الماضي.