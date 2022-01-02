بشرى.. بخاخ أنف يقي من الإصابة بأوميكرون

أعلن مدير مركز جماليا الروسي مطور اللقاح المضاد لفيروس كورونا ألكسندر جينسبرج، اليوم الأحد. أن لقاح فيروس كورونا الذي يؤخذ عن طريق بخاخ الأنف سيكون متاحا في روسيا في غضون 3 إلى 4 أشهر.

وقال جينسبرج في تصريح لوكالة تاس الروسية، إن بخاخ الأنف سيكون فعالًا ضد سلالة فيروس أوميكرون الجديدة.

كما أضاف أن الاختبارات المعملية تظهر أن لقاح سبوتنيك v المضاد لفيروس كورونا يقي من سلالة أوميكرون في شكل الحقن العادي. وسيكون بالتأكيد فعالًا عندما يؤخذ عن طريق بخاخ الأنف.

وأصدرت وزارة الصحة الروسية، في أكتوبر 2021، تفويضًا لمركز جماليا بالمرحلة الثانية من التجارب السريرية. للقاح فيروس كورونا على شكل بخاخ للأنف.

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