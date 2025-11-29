بشرى سارة بخصوص جواز السفر لهذه الفئة

شارك كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب بمعية زميله في الحكومة، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نورالدين واضح في لقاء افتراضي مع نخبة من الطلبة الجزائريين وخريحي المدارس العليا المرموقة بأوروبا.

اللقاء يندرج في إطار سنة اللقاءات الدورية مع مختلف فواعل الحركة الجمعوية بالخارج لاسيما فئة الشباب والطلبة.

ونظم هذا اللقاء الذي يأتي في أعقاب اللقاءات السابقة التي جمعت كاتب الدولة مع طلبتنا الجامعيين في عديد البلدان الأوروبية، من طرف جمعية الطلبة والاطارات الجزائرية بفرنسا (ECAF) بالتعاون مع القنصلية العامة الجزائرية بباريس، كما شهد مشاركة اطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأبرز شايب خلال اللقاء وقد سمح هذا اللقاء التفاعلي لعضوي الحكومة إبراز الاهمية التي توليها الدولة للكفاءات الوطنية بالخارج بصفة عامة وفئة الطلبة بصفة خاصة.

كما تم استعراض الجهود المبذولة والتحفيزات المطروحة في عديد المجالات من أجل التجاوب مع تطلعات هذه الفئة وتعزيز دورها كقاطرة نشطة في العملية التنموية.

ووفقا لبيان الوزارة هذا اللقاء فرصة للتفاعل مع عدد من المقترحات والافكار الملموسة التي تم طرحها من قبل المشاركين في هذا اللقاء ولتأكيد الحرص على التجاوب معها بكل الاهتمام والعناية التي تليق بها.

وكشف شايب في هذا اللقاء أن تجديد جواز السفر البيومتري الجزائري سيكون قريبًا ممكنًا عبر الإنترنت. وهذا ضمن المساعي الرامية إلى لإجراءات الإدارية والاستجابة لمتطلبات الجزائريين المقيمين بالخارج.