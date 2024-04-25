بشرى سارة .. رفع سرعة تدفق الأنترنت إستثنائيا لمدة شهر

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر رفع سرعة تدفق الأنترنت وذلك بصفة استثنائية لمدة شهر.

وجاء هذا العرض تزامنا مع الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس اتصالات الجزائر.

وأوضح بيان إتصالات الجزائر أنه ابتداء من أوّل أيام عيد الفطر المبارك، يستفيد زبائننا الخواص المشتركون في خدمة الأنترنت ADSL و VDSL والألياف البصرية من زيادة ملحوظة في سرعة الأنترنت.

وذلك على النحو التالي:

يستفيد زبائن “Idoom Fibre” من زيادة في سرعة الأنترنت: من 10 ميغابيت و15 ميغابت في الثانية إلى 50 ميغابت في الثانية.

ومن 20 ميغابت في الثانية إلى 200 ميغابت في الثانية. ومن 50 ميغابت في الثانية إلى 300 ميغابت في الثانية.

وأيضا من 100 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية. ومن 200 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية. ومن 300 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية.

في حين بالنسبة لزبائن Idoom ADSL” و” VDSL، فسيتم رفع سرعة الأنترنت من 15 ميغابت في الثانية إلى 20 ميغابت في الثانية.

وذكرت إتصالات الجزائر أن زبائننا الذين لديهم سرعة تدفق 100 ميغابت في الثانية بضرورة استخدام جهاز توجيه “راوتر” أو مكرر إشارة لاسلكي (فئة Wifi 5 أو 6) من أجل الاستمتاع بتجربة واي فاي مثلى.