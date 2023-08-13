بشرى سارة لزبائن فيات

كشف موقع “Autobip.com” المتخصص في أخبار السيارات في الجزائر عن وصول وإخراج الآلاف من سيارات من العلالمة الإيطالية فيات من الموانئ. وسيتم تسليمها إلى أصحاب وجاء ذلك بعد التأخر في تسليم الطلبات للزبائن في الآجال المتفق عليها.

ونقلا عن ذات الموقع يتم إخراج الآلاف من سيارات فيات منها 6500 مركبة على مستوى ميناء جن جن بجيجل وكذا ميناء مستغانم.

وأضاف موقع “Autobip.com” ان موديلات المتواجدة عبر الموانىء هي كل من فيات 500 و500x. وكذا فيات تيبو سيدان، دوبلو سكودو، دوكاتو .

أما حول سيارة فيات دوكاتو هناك نظام خاص بالشركات والمهنيين الذين قدموا طلبات بإقتناء هذا المودال سيتم توجيههم مباشرة نحو الميناء لإستلام مركباتهم دون إنتظار إنتظار شحن المركبة إلى الوكيل.يضيف الموقع.

وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تطرقت إلى تأخر إستلام زئائن فيات لمركباتهم كما كمأنتهم ووعدتهم لأن هذا الملف سيتم حله قبل نهاية الشهر الحالي. والامر كما ذكرت حماية المستهلك التي ستواصل متابعة الزبائن حتى إستلامهم مركباتهم.