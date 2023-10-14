بشرى سارة لـ 280 الف موظف

كشف الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان ان رفع التجميد عن الترقية في الوظيف العمومي جاء تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية.

وفي رده على إنشغالات النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة قال بن عبد الرحمان أن 280 الف موظف سيستفيد من الترقية في الوظيف العمومي وبأثر مالي إجمالي للعملية قدره 29.6 مليار دينار جزائري.

وتابع بن عبد الرحمان ان 280 الف موظف الذين سيستفيدون من الترقية في الوظيف العمومي ممن يستوفون شرط الاقدمية ابتداء من سنة 2024.