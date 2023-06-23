بشرى سارة للراغبين في العمل بألمانيا

أقر البرلمان الألماني اليوم قانونا يسهل ويشجع هجرة العمال المهرة من خاج دول الإتحاد الأوروبي على العمل في ألمانيا.

وتم المصادقة على هذا القانون حيث صوت مشرعو الإئتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية بتسهيل حصوب العمال المهرة على عمل بألمانيا. وتعاني المانيا من نقص في العمال بسبب إزدياد نسبة الشيخوخة.

ويأخد هذا القانون عدة عوامل منها المهارات التعليم وإتقان اللغة الألمانية أوالإنجليزية وسيتم الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية لطالبي الحصول على عمل في ألمانيا.

وبموجب التغييرات القانونية الجديدة فإن المهاجرون المهرة ليسوا مجبرين على الإعتراف بشهاداتهم في المانيا في حال تمكنهم من إثبات توفرهم على الافب عامين من الخبرة المهنيةى وشهادة معترف بها في بلدهم الاصلي.

وسيتمكن أي شخص لديه بالفعل عرض عمل أن يأتي إلى ألمانيا ويباشر عمله، وفي الوقت ذاته يبدأ إجراءات الاعتراف بشهادته.

كما أن التغييرات القانونية الجديدة عالجت قضية دمج اللاجئين وسيسمح لهم بالحصول على إقامة اذا كانوا مؤهلين ويملكون عرض عمل فعلي.