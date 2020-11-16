بشرى سارة للعالم.. شركة موديرنا تعلن نجاح لقاح كورونا

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الإثنين، إن لقاحها ضد فيروس كورونا، فعال بنسبة 94.5 بالمائة.

هذا وجاء في بيان للشركة، أن لقاحها لفيروس كورونا “أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94,5 في المئة”.

وذكر البيان أن لقاحها لكورونا “حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات”.

وكانت “موديرنا” الأربعاء استقطبت أكثر من 30 ألف شخص، للمشاركة في المرحلة الأخيرة من التجارب التي تقوم بها على اللقاح.

وحسب ما أورده موقع “سكاي نيوز العربية”، حققت هذه التطورات الإيجابية عن فعالية لقاح موديرنا، مكاسب قوية للمؤشرات الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية.