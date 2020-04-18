بشرى سارة من شيكاغو بخصوص دواء كورونا

كشف مدير مركز الحسين للسرطان الأردني عاصم منصور، أن نتائج اختبار دواء “Remdesivir”بشيكاغو الأمريكية، على مرضى بفيروس كورونا، جاءت إيجابية.

وقال منصور في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ” تبدو النتائج الأولية للدراسة واعدة حيث تم تحسن 123 مريض من أصل 125 خضعوا للتجربة السريرية، بانتظار بقية النتائج من المراكز الأخرى التي تشارك في الدراسة نفسها لكن النتائج الأولية مبشرة”.

وأظهرت دراسة أمريكية نشرها أمس الجمعة المعهد الوطني للأمراض المعدية، أن العقار التجريبي المضاد للفيروسات “Remdesivir” يبطئ تطور فيروس كورونا لدى القرود.