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بشرى عقبي تحكي على أول دور لها في التثميل

بقلم النهار أونلاين
بشرى عقبي تحكي على أول دور لها في التثميل
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“بشرى عقبي: “أول دور لي في التثميل كانو يقولولي أنساي هذيك العارضة أزياء.

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