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بشرى عقبي ترد على انتقادات مشاركة بيونة في سلسلة “سكركرش”

بقلم النهار أونلاين
بشرى عقبي ترد على انتقادات مشاركة بيونة في سلسلة “سكركرش”
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“بشرى عقبي: حتى أنا قالو عليا علاش شاركتي في سلسلة “سكركرش”.

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