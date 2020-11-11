بشرى عقبي تنفي تعرض بيتها للسرقة والتخريب

نفت الممثلة الجزائرية بشرى عقبي، تعرض بيتها للسرقة والتخريب، مثلما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

هذا وتداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، أمسية الثلاثاء، خبر تعرض منزل الفنانة بشرى عقبي للسرقة والتخريب.

وجاء في هذه الشائعات، أنه قد تم سرقة أكثر من 647 مليون سنتيم وذهب وحلي مقدرة بـ340 مليون سنتيم من منزل عقبي، وتكسير أثاث منزلها، أثناء ذهابها لبيت أهلها.

وهو ما دفع بالفنانة للخروج عن صمتها وصرحت عبر خاصية الستوري على صفحتها بانستغرام قائلة: “لم يتعرض منزلي للسرقة ولا للتخريب، ونحن بخير والحمد لله”.

وأضافت الفنانة: “لم يكسروا لي بيتي ولم يسرقوا مني مجوهراتي أو نقودي، شكرا على رسائلكم واتصالاتكم وقلقلكم علي”.