بشرى عقبي رفقة نجوم الفكاهة يضربون موعد في سلسلة #زوجوني على قناة النهار في رمضان

وجهة الممثلة والفنانة بشرى عقبي رسالة لمحبيها ومعجبيها عبر فيديو نشرته تضرب لهم موعد في رمضان على قناة النهار.

وقال بشرى العقبي أنهتا تطل على جمهورها هذا العام خلال رمضان على قناة النهار في السلسلة الفكاهية هشتاج زوجوني.

اين كشفت بشرى عقبي انها ستقوم بدور سامية صديقة زيزو ونسيم مالكي وكالة للزواج حيث ستعيش مغامرات كبيرة معهم.

كما سيشارك التمثيل رفقة بشر عقبي الممثل أمين عبدلي الذي ضرب موعد لجمهوره عبر سيتكوم #زوجوني في النهار.

وإجتمع في سيتكوم #زوجني نجوم الفكاهة الجزائرية نذكر منهم حميد عاشوري وكذا فريدة حرحار بالإضافة إلى لياس نشام.

إنتظرونا في رمضان في سلسلة #زوجني التي ستبث على قناة النهار في رمضان 2021.

