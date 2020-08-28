بشرى.. لقاح مودرنا الأمريكي المضاد لكورونا يحقق استجابات مناعية

أعلنت شركة مودرنا الأمريكية، أن لقاحها التجريبي لفيروس كوورنا تسبب في استجابات مناعية لدى كبار السن على غرار المشاركين الأصغر سنًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ، تتضمن أحدث البيانات من دراسة مبكرة للمرحلة الأولى تحليلاً من 20 شخصًا إضافيًا يوضح بالتفصيل كيفية أداء اللقاح لدى كبار السن.

وقالت موديرنا إن الاستجابات المناعية لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و70 عامًا ، والذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا كانت متشابهة.

وسجلت الشركة حتى الآن أكثر من 13 ألف مشارك في المرحلة الأخيرة من دراستها.

وأوضحت الشركة أن حوالي 18 ٪ من إجمالي المشاركين هم من السود أو اللاتينيين أو الأمريكيين الأصليين أو سكان ألاسكا الأصليين.