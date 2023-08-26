بشرى لكل من لم يستطع الدخول لحفل العربي طرقان بالعاصمة

أكد نجل الفنان طارق العربي طرقان، بخصوص حفلهم أمس بالجزائر العاصمة، أن كل من يملك تذكرة ولم يستطع الدخول، سيحضر حفلهم القادم.

وأورد الفنان في تصريحات صحفية: “الأصدقاء والصديقات اللي ما قدروا يدخلوا، سنعيد الحفل من أجلهم، ومن أجل من لم يستطع الحضور أيضا”.

هذا وعرف الحفل الأول، الذي أحياه الفنان طارق العربي طرقان، مؤدي شارات الرسوم المتحركة، بالجزائر العاصمة، حضورا جماهيريا كبيرا.

حيث لم يستطع العديد من جمهور الفنان الدخول بالرغم من إمتلاكهم لتذاكر الحفل بسبب إمتلاء المسرح بالجمهور مبكرا.

ومن جهتها، عبرت إبنة الفنان، طارق العربي طرقان، عن إعجابها الكبير بالكاراكو الجزائري والذي ظهرت به أمس في حفلهم بالعاصمة.

وعبرت عن رغبتها في تجربة تصاميم جديدة من الكاراكو الجزائري، لتتمكن من إرتدائه دائما، مؤكدة أن الكاراكو الجزائري عالمي ويجب أن يسجل إلا تراثا جزائريا أصيلا.