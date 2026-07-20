بشرى للمسافرين.. جديد هام بشأن بطاقات الدفع الدولية في الجزائر

عقد محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، اليوم الاثنين بمقر بنك الجزائر، اجتماعًا مع مسؤولي البنوك.

وحسب ما أورده بيان لبنك الجزائر. فقد خصّص الاجتماع لمتابعة الإجراءات المتعلقة بخدمات الصرف الموجهة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أسدى محافظ بنك الجزائر تعليمات إلى مسؤولي البنوك تقضي بتسهيل إصدار بطاقات الدفع الدولية لفائدة المواطنين الراغبين في الاستفادة من حق الصرف من أجل السفر. استنادا للمصدر ذاته.