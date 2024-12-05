بشرى للمهاجرين العاملين في إسبانيا

قالت السلطات الإسبانية إن البلاد ستزيد من صلاحية تأشيرة الباحث عن عمل من ثلاثة أشهر حاليًا إلى عام واحد.

في حين لم تعلن السلطات بعد عن التاريخ الدقيق الذي ستدخل فيه القواعد الجديدة حيز التنفيذ. فإن فترة الإقامة المسموح بها الجديدة داخل الأراضي الإسبانية بموجب تأشيرة الباحث عن عمل سيكون لها تأثير كبير. على كل من الأجانب الذين يرغبون في العثور على عمل في إسبانيا وكذلك على البلاد نفسها.

كما ستوفر فترة الصلاحية الجديدة لمدة عام واحد فرصًا أفضل لجميع الأجانب. الذين يرغبون في العثور على عمل في إسبانيا والانتقال إلى البلاد للأبد.

وبموجب تأشيرة البحث عن عمل، يستطيع الأجانب دخول إسبانيا للبحث عن عمل. وبمجرد العثور على وظيفة مناسبة. يتعين عليهم الخضوع للإجراءات اللازمة، ومن ثم يمكنهم البقاء في إسبانيا بشكل قانوني.

كما ستقدم إسبانيا أيضًا العديد من التغييرات الأخرى المتعلقة بالرعايا الأجانب في ماي 2025.

ومن التدابير الأخرى التي ستأتي كجزء من إصلاح قانون الهجرة أن إسبانيا. ستنظم أوضاع عدد كبير من المهاجرين غير المسجلين في البلاد.

كما أعلنت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سيز، فإن البلاد. تهدف إلى تنظيم أوضاع ما مجموعه 300 ألف مهاجر سنويًا حتى نهاية عام 2027.

وهذا يعني أنه في السنوات الثلاث المقبلة، سيتم منح حوالي 900 ألف مهاجر غير نظامي. الحق في الإقامة والعمل في البلاد.

ويفتح هذا التنظيم أبوابًا كانت مغلقة سابقًا من خلال ثلاثة مفاتيح: التكوين والتوظيف والأسرة.

من خلال تنظيم المهاجرين، تريد إسبانيا معالجة نقص العمالة لديها. تظهر البيانات أن هناك حاجة إلى حوالي 250 ألف عامل حتى تتمكن إسبانيا من الحفاظ على اقتصادها.

وتعتقد الحكومة الإسبانية أنه يجب منح أولئك الموجودين بالفعل داخل أراضيها. فرصة بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية وجلب المزيد من العمال الأجانب.