بشرى لمن ضاقت بهم الدنيا    

الصيام يُصلح النفوس، ويدفع إلى اكتساب المحامد، والبعد عن المفاسد، به تغفر الذنوب وتكفر السيئات وتزداد الحسنات.

يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

رمضان سبب لتكفير الذنوب والسيئات إلا الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم:« الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر».

وقال صلى الله عليه وسلم: «فتنة الرجال في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة».

رمضان فيه إجابة للدعوات وإقالة العثرات، قال صلى الله عليه وسلم: «لكل مسلمٍ دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان».

ويقول أيضا: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم».

هذه هي فرصة رمضان، فأيُ رمضان يكونُ رمضانك، وتلك هي نعمة رمضان فماذا أنت فاعل وما ذا أنت صانع خاصة ونحن في العشر الأواخر.