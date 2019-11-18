بشعار “مكانش الإختبارات”.. أساتذة الإبتدائي يدخلون الأسبوع السابع من الاحتجاجات

دخل اليوم الاثنين، أساتذة التعليم الابتدائي في احتجاج للأسبوع السابع على التوالي.

واختار أساتذة التعليم الابتدائي يوم الاثنين، كيوم إضراب، للتعبير فيه عن مطالبهم، التي تم رفعها سابقا الى الوزارة الوصية.

للإشارة، لم يتلقى الأساتذة أي رد رسمي من الوزارة، ولم يتوصلوا لحد الساعة الى اتفاق.

وقد أصدر ممثلوا أساتذة التعليم الابتدائي بيانا، طالبوا فيه بمقابلة وزير القطاع، لكنهم لم يتلقوا دعوة.

ورفع أساتذة التعليم الابتدائي المحتجين شعار “مكانش الاختبارات”، مهددين بالتصعيد ومقاطعة الامتحانات، أو الذهاب الى اضراب مفتوح، او التخلي عن المهام الجانبية كالحراسة في الساحة والمطعم.