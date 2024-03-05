بشعر بنفسجي ممسكا بنعامتين وكلب.. رامز جلال يعلن عن برنامجه الرمضاني

تم اليوم الثلاثاء طرح البوستر الرسمي لرامز جلال، والذي يحمل اسم رامز جاب من الآخر. والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2024.

وظهر رامز جلال في البوستر الرسمي وهو يحمل فانوس في يده وفي اليد الأخرى نعامتين وكلب، ما جعل الجمهور يتشوق للبرنامج.

وكتب تعليقا على بوستر برنامجه قائلا: “بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين.. بعون الله رامز جاب من الاخر .. في رمضان 2024 على MBC مصر والله المستعان”.

وتتميز برامج المقالب لرامز جلال بوجود ضيف مميز سواء فنان أو لاعب كرة مشهور، أو مقدم برامج. ليقع في ضحية رامز ضمن أحداث المقالب، ويحاول الهروب والنجاة دون جدوى.

وظهر تفاعل الجمهور مع برنامجه الجديد “رامز جاب من الآخر” فور طرح البوستر الرسمي. حيث انهالت التعليقات من عدد كبير من الجمهور.