بشعر منكوش وقدم واحدة.. سيدة تُثير ضجة

أثارت سيدة الرعب، في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، في مصر، بعد انتشار مقاطع فيديو لها بشعر منكوش وقدم واحدة وهي تقترب من أحد العقارات.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو تظهر خلالها سيدة ذات شعر أشعث وترتدي ملابس رثة. وهي تقوم بالركض بمدخل أحد العقارات السكنية بمنطقة الشيخ زايد.

وأطلق ناشرو تلك المقاطع على السيدة المجهولة لقب “سفاحة الشيخ زايد”. وقالوا أنها “اعتدت على المواطنين وتسببت في إصابة عدد من الأطفال”.

وهو ما دفع وزارة الداخلية المصرية، إلى نفي كل هذه الإدعاءات عبر بيان لها نشرته بصفحتها على موقع “إكس”.

وكتبت الوزارة: “بالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى لمقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالركض بمدخل أحد العقارات بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة. والإدعاء بإعتدائها على المواطنين وتسببها فى إصابة عدد من الأطفال.. بالفحص أمكن التوصل إلى ناشرة المقطع”.

وأضاف البيان: “وباستدعائها وسؤالها أفادت بأنها بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، شاهدت السيدة التي يبدو عليها علامات الاهتزاز النفسي. تحاول دخول العقار محل سكنها”.

وتابع البيان: “وأكدت القائمة على نشر الفيديو عدم تعرض السيدة المجهولة لها بالقول أو الفعل. أو إحداث أي ضرر بالعقار محل سكنها. وأنها لم تقم بإبلاغ الأجهزة الأمنية. واكتفت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه في أوساط معارفها لتحذيرهم منها”.

ونفت الداخلية المصرية ما تم تداوله بمقطع صوتي حول تعدي السيدة المجهولة على عدد من الأطفال. ودخول بعض الحالات لمستشفيات بمنطقة الشيخ زايد.

وقالت الداخلية إن “الأجهزة الأمنية لم تتلقى أية بلاغات في هذا الشأن. ولم تستقبل المستشفيات أية حالات وفقا لما ورد بتلك المزاعم”، وأكدت أنها اتخذت الإجراءات القانونية.