بشـار.. حجز اكثر من قنطار كيف معالج وتفكيك شبكة اجرامية منظمة

مكنت عملية منفَّذة بين أفراد الشرطة لفرقة مكافحة المخدِّرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية بشار بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري بالناحية العسكرية الثالثة ببشـار، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من المخدِّرات.

وقائع القضية، تعود للأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث وردت لفرقة مكافحة المخدّرات، معلومات عن محاولة شبكة إجرامية لتهريب كمية من المخدرات.

وذلك انطلاقا من الحدود الغربية للوطن، ونقلها عبر التراب الوطني.

ومع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة بشـار.

ليتم توقيف عنصرين من عناصر الشبكة الإجرامية، على مستوى ولاية مجاورة.

كما تم حجز كمية 125 كلغ من الكيف المعالج، ومركبة سياحية، وهذا بتنسيق الجهود الميدانية مع مفارز للجيش الوطني الشعبي.

ومواصلة للتحريات المنفَّذة في قضية الحال، واستغلالا لكافة المعلومات تم توقيف 4 مشتبه فيهم آخرين ضالعين في القضية، على مستوى مدينة بني ونيف.

كما مكنت عملية تفتيش مسكن خاص، من حجز كمية أخرى من الكيف المعالج قدر وزنها بـ:12,95 كلغ، حجز مركبة سياحية، وهذا بموجب إذن عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بشار.

المعالج، ومركبة سياحية، وهذا بتنسيق الجهود الميدانية مع مفارز للجيش الوطني الشعبي.

إلى ذلك، وبتمديد الاختصاص لولاية مجاورة بالتنسيق مع محاكم الاختصاص. تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، وحجز مركبتين، الأولى نفعية والثانية سياحية.

ومكنت العملية إجمالا من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مكونة من 9 مشتبه فيهم. وحجز كمية بوزن إجمالي:137,95 كلغ من مادة الكيف المعالج، و4 مركبـات.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، الذي أحال ملف الإجراءات أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة.

ليأمر بإيداع 6 منهم الحبس المؤقت، مع الأمر بوضع الثلاثة الآخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.

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