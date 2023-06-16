بشــار: الـ BRI تفكك شبكة إجرامية وتحجز كمية معتبرة من المخدِّرات

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بشـار من تفكيك شبكة إجرامية وحجز كمية معتبرة من المخدِّرات.

وحسب ذات المصالح تعود وقائع القضية لاستغلال معلومات من طرف أفراد فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بشـار، تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة بصدد ترويج كمية من المخدِّرات، يستغل أفرادها مسكنا خاصا لتخزينها قصد تهيئتها وترويجها في الوسط المفتوح.

الاستغلال الجيِّد للمعلومة مع السرعة في تنفيذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة بشـار، مكنت من توقيف عنصرين من عناصر الشبكة على مستوى مسكن خاص، في حين مكنت عملية التفتيش، من ضبط وحجز كمية:12,26 كلغ من مادة الكيف المعالج وثلاثة شفرات حادة (Quitteur) مخصصة لتهيئة قطع المخدِّرات لغرض ترويجها في الوسط الحضري.

التحريات المعمقة في قضية الحال، مكَّنت من تحديد هويتيْ مشتبه فيهما آخريْن من عناصر هذه الشبكة الإجرامية، تبقى الأبحاث جارية عنهما لغرض توقيفهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

تمَّ تقديم المشتبه فيهما الموقوفيْن أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.