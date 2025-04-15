بشق الأنفس.. إتحاد العاصمة يتأهل لنهائي كأس الجزائر و يضرب موعدا مع شباب بلوزداد

تأهل إتحاد الجزائر، اليوم الثلاثاء، لنهائي منافسة كأس الجزائر، بعد تجاوزه منافسه في الدور نصف النهائي، إتحاد الحراش بهدف دون رد.

وشهدت المباراة التي إحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، أداءً متوسطا من كلا الجانبين، طيلة الوقت الأصلي للقاء. لينتهي الوقت الرسمي من المباراة بالتعادل السلبي.

ليحتكما الفريقين بعدها إلى الشوطين الإضافيين، أين تمكن مدافع إتحاد العاصمة، آدم عليلات، من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء، من علامة الجزاء، في الدقيقة الـ105 من الشوط الإضافي الأول. وإنتهت المواجهة، بفوز إتحاد العاصمة بهدف دون رد.

ليتأهل الإتحاد، لنهائي الكأس، لأول مرة منذ 2013. لملاقاة حامل اللقب، شباب بلوزداد، المتأهل بدوره على حساب مولودية البيض بهدف دون رد.