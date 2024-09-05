بشق الأنفس.. الخضر يتجاوزون غينيا الاستوائية بثنائية نظيفة

تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز أمام منتخب غينيا الاستوائية، بنتيجة هدفين دون مقابل.

في إطار الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. احتضنها ملعب “ميلود هدفي” بوهران.

وقدمت عناصر المنتخب الوطني أداء متوسطاً على العموم طيلة 90 دقيقة. حيث انتهى الشوط الأول من المواجهة بالتعادل السلبي، وتميز بغياب الفرص السانحة للتسجيل، و تضييع القائد، رياض محرز، ركلة جزاء، في الدقيقة الـ23.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب، حسام عوار، من افتتاح باب التسجيل للخضر، في الدقيقة الـ69، بعد متابعته تسديدة من زميله رياض محرز.

بعدها أضاف البديل، أمين غويري، الهدف الثاني، في الدقيقة الـ90+5، بعد انفراده بالحارس المنافس.

للإشارة، يتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، مؤقتاً، في انتظار مواجهة توغو وليبيريا غداً الجمعة.