بشق الأنفس.. الخضر يخطفون تعادلا ثمينا أمام بوركينا فاسو

خطف المنتخب الوطني، اليوم السبت، تعادلا ثمينا أمام منافسه في الجولة الثانية لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

وبنتيجة هدفين لمثلهما، في المواجهة التي إحتضنها ملعب السلام بمدينة بواكي الإيفوارية، زوال اليوم على الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي.

وإفتتح مهاجم بوركينا فاسو محمد كوناتي، مجال التهديف لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 45+4 من الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، بسط الخضر سيطرتهم على مجريات اللقاء، وخلق زملاء بونجاح العديد من الفرص، أسفرت عن هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 51 من الشوط الثاني عن طريق بونجاح.

وفي الدقيقة 68 من الشوط الثاني، وقع الظهير آيت نوري في المحظور داخل منطقة العمليات، وعرقل مهاجم المنتخب البوركينابي عيسى كابوري.

ليعلن الحكم أبونغيل ركلة جزاء لصالح بوركينا فاسو، سجلها المهاجم برتراند تراوري في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.

وواصل الناخب الوطني جمال بلماضي، لعب كل أوراقه الهجومية، بإقحام كل من أمين عمورة، مكان فيغولي في دقيقة 46 من الشوط الثاني.

بالإضافة للإستنجاد بالثنائي أوناس وشايبي، مكان محرز وبلايلي، في الدقيقة 74 من الشوط ثان.

بعدها واصل بلماضي اللعب الهجومي، وقرر إقحام سليماني مكان بن طالب في الدقيقة 81.

وأسفرت هذه التغييرات، عن تعديل المهاجم بونجاح بغداد النتيجة لصالح الخضر، في الدقيقة 90+5 من عمر الشوط الثاني.

وبهذا التعادل، رفع الخضر رصيدهم للنقطة الثانية، من أصل تعادلين أمام أنغولا وبوركينا فاسو في المجموعة الرابعة.

وللإشارة، سيخوض المنتخب الوطني، يوم الثلاثاء، المواجهة الأخيرة من دور المجموعات أمام موريتانيا، لحسم أمر التأهل لدور ثمن النهائي الـ”كان”.